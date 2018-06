Berlin (AFP) Nach einem Bericht über angebliche Sicherheitslücken am Flughafen Köln/Bonn hat der Dachverband der Sicherheitsunternehmen die Arbeitsteilung zwischen Bundespolizei und privaten Passagierkontrolleuren gegen Kritik verteidigt. Bei der Flughafensicherheit gebe es eine "bewährte Arbeitsteilung" zwischen Staat und privaten Unternehmen, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW), Harald Olschok, am Montag in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.