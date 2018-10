Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) erwartet, dass der EU-Mittelmeereinsatz vor Libyen in absehbarer Zeit ausgeweitet wird. Es sei "keine Frage", dass "in Zukunft mehr notwendig" sein werde, sagte Steinmeier am Montag beim EU-Außenministertreffen in Luxemburg. Zunächst müssten aber die Optionen geprüft werden. Dazu solle die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag einen Auftrag erhalten.

