Istanbul (AFP) Wenige Tage vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Türkei sind erneut vier aus Syrien abgefeuerte Raketen in der südtürkischen Stadt Kilis eingeschlagen. Ein Syrer sei getötet und ein Kind sei verletzt worden, meldete die türkische Nachrichtenagentur Dogan am Montag. Merkel reist am Samstag in das südtürkische Gaziantep.

