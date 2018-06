Freiburg (AFP) Ein am Sonntag in Baden-Württemberg vom Hochwasser mitgerissener Junge ist tot. Die Leiche des in einen Bach gefallenen Neunjährigen sei am Montag von den Rettungskräften ein Stück unterhalb des Unfallorts gefunden worden, teilte die Polizei in Freiburg mit. Retter von Polizei, Feuerwehr und verschiedenen Rettungsdiensten hatten zum Teil mit bis zu 550 Einsatzkräften nach dem Kind gesucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.