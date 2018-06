Paris (AFP) Frankreichs konservative Republikaner-Partei von Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy fordert eine Verbannung der Protestbewegung "Nuit debout" vom Pariser Place de la République. Der sozialistische Innenminister Bernard Cazeneuve müsse die Erlaubnis zur "Besetzung" des Platzes aufheben, sagte Parteisprecherin Brigitte Kuster am Montag in Paris. Die allabendlichen Protestversammlungen würden "viel zu viel Energie" der Polizei in Anspruch nehmen.

