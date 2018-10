London (AFP) Zwei Monate vor dem britischen Referendum über einen EU-Austritt des Landes hat Finanzminister George Osborne eindringlich vor dem "Brexit" gewarnt. In diesem Fall wäre Großbritannien "auf Dauer ärmer", schrieb Osborne in einem Beitrag für die "Times". Das Bruttoinlandsprodukt läge 2030 um sechs Prozent niedriger als im Falle eines Verbleibs in der EU, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie des Finanzministeriums.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.