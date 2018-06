Freiburg (dpa) - Ein neun Jahre alter Junge ist im baden-württembergischen Kandern beim Spielen an einem Bach vom Hochwasser mitgerissen worden. Rund 300 Einsatzkräfte aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz suchten nach dem Kind, zunächst allerdings erfolglos, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Junge habe zusammen mit weiteren Kindern an dem Bach gespielt. Dabei sei er ins Wasser gefallen und sofort abgetrieben. Starker Regen hatte in Südbaden stellenweise für Hochwasser gesorgt. Auf dem Fluss Alb kenterte ein Kanufahrer und verletzte sich lebensgefährlich.

