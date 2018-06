Washington/London (dpa) - Barack und Michelle Obama werden während ihres Aufenthalts in London auch mit Prinz William und seiner Frau Kate zusammentreffen.

"Der Herzog und die Herzogin von Cambridge geben am Freitag ein Abendessen für Präsident und Frau Obama", teilte der Kensington Palast am Montag mit. "Ihre Königlichen Hoheiten freuen sich sehr darauf, den Präsidenten und die First Lady im Palast willkommen zu heißen."

Der US-Präsident trifft am späten Donnerstagabend aus Saudi-Arabien kommend in London ein. Dort trifft er am Freitag Queen Elizabeth II. und Premierminister David Cameron. Am Sonntag fliegt Obama weiter nach Deutschland.

Mitteilung des Kensington Palace auf Twitter