Brescia (AFP) Er verhüllte den Berliner Reichstag, verzauberte Inseln zu Edelsteinen und tauchte zuletzt den New Yorker Central Park in Safrangelb, doch dann wurde es still um den Verpackungskünstler Christo. Nun meldet er sich mit einem spektakulären Projekt zurück: Auf dem italienischen Iseosee will der 80-Jährige drei Kilometer lange Pontons installieren, so dass Besucher übers Wasser wandeln können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.