Minami-Aso (AFP) Nach den beiden starken Erdbeben in Japan haben Bergungskräfte am Montag fieberhaft in den Trümmern nach Überlebenden gesucht. Die Suchtrupps konzentrierten sich auf die Ortschaft Minami-Aso auf der Insel Kyushu im Südwesten des Landes. Dort wurden nach Behördenangaben neun Menschen vermisst. Dutzende Soldaten waren mit Spürhunden im Einsatz. Die Chancen, noch Überlebende zu bergen, sanken von Stunde zu Stunde.

