Jerusalem (dpa) - Bei einer Explosion in einem Bus in Jerusalem sind mindestens 15 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Polizei geht von einem Anschlag aus. Der Rundfunk berichtete allerdings, es könnte sich auch um einen technischen Fehler in dem Bus handeln. Bei der Explosion wurde auch ein zweiter Bus beschädigt.

