Jerusalem (dpa) - Bei einer Explosion in einem Bus in Jerusalem sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Ein Polizeisprecher teilte mit, es handele sich offenbar um einen Anschlag. Israelische Medien berichteten, der Bus sei anschließend in Flammen aufgegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.