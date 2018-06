Istanbul (dpa) - Wenige Tage vor der Reise von Kanzlerin Angela Merkel ins südosttürkische Gaziantep sind bei Raketeneinschlägen in der Nachbarprovinz Kilis mindestens drei Menschen getötet worden. Neun Menschen seien bei dem Beschuss aus dem Bürgerkriegsland Syrien in Kilis-Stadt verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Merkel, EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans wollen am Samstag in die an Kilis angrenzende Provinz Gaziantep fliegen.

