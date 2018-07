London (AFP) Bei dem verheerenden Erdbeben in Ecuador sind auch eine nordirische Nonne und drei Schwesternschülerinnen ums Leben gekommen. Die Leiche von Schwester Clare Theresa Crokett, ihren Schülerinnen und von zwei weiteren Mädchen seien in den Trümmern einer Schule des Küstenorts Playa Prieta gefunden worden, teilte ihr Orden Home of the Mother am Montag über den Internetdienst Facebook mit.

