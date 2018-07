Berlin (dpa) - Als Konsequenz aus den Verlusten bei den drei Landtagswahlen vor gut einem Monat will die CDU-Spitze wieder mehr auf traditionelle Stärken wie das Thema Sicherheit setzen. "Dabei geht es um Sicherheit in all ihren Facetten, also innere, äußere, aber auch soziale Sicherheit", hieß es nach einer mehr als drei Stunden dauernden Sondersitzung des Parteipräsidiums im Konrad-Adenauer-Haus. Ungeachtet der AFD-Erfolge setzt die engste Parteiführung aber weiter darauf, den Platz in der politischen Mitte zu behaupten.

