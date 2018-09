Moskau (AFP) Nach dem ergebnislosen Treffen der Ölproduzenten am Sonntag in Katar ist der Leitindex der russischen Börse am Montag stark abgesackt. Der in Dollar berechnete Leitindex RTS sank zu Handelsbeginn am Morgen um mehr als vier Prozent und notierte am Vormittag bei 3,74 Prozent im Minus. Die russische Währung, der Rubel, verlor fast drei Prozent gegenüber dem Dollar. Russland ist stark abhängig von den Erlösen aus dem Verkauf von Öl.

