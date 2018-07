Madrid (AFP) Die spanische CaixaBank will die portugiesische BPI komplett übernehmen, die ihr bereits zu gut 44 Prozent gehört. Den anderen Anteilseignern würden 1,113 Euro in bar pro Aktie geboten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit wäre die BPI 1,6 Milliarden Euro wert. Voraussetzung für das Geschäft ist laut CaixaBank neben einer Freigabe durch die Börsenaufsicht auch eine Änderung der für die BPI geltenden Stimmrechtsvorschriften.

