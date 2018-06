Kecskemét (SID) - Die zweite Garde der deutschen Fünfkämpfer hat zum Abschluss des Weltcups im ungarischen Kecskemét einen Podestplatz in der Mixed-Staffel belegt. Alexandra Bettinelli und Alexander Nobis (beide Berlin) sicherten sich dank einer Aufholjagd in der abschließenden Combined-Disziplin den dritten Platz. Den Sieg holten Charles Fernandez und Isabel Brand aus Guatemala.

Bettinelli hatte bei ihrem Saisondebüt im Einzel als 38. das Finale knapp verpasst. Für Nobis war es der erste Weltcup-Einsatz in diesem Jahr.

Vor fünf Wochen hatten Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn (Bonn), die derzeit in Colorado Springs ein mehrwöchiges Höhentrainingslager absolviert, und Patrick Dogue (Potsdam) in Rio de Janeiro für den ersten deutschen Sieg in der nicht-olympischen Disziplin seit 2011 gesorgt.