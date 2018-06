Seoul (AFP) Südkorea stellt sich auf einen weiteren Atomwaffentest in Nordkorea ein. Es gebe aktuelle Anzeichen, dass die Führung in Pjöngjang einen fünften Atomtest vorbereite, sagte die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye bei einer Kabinettssitzung in Seoul am Montag. Sie sprach von "Provokationen", die der Norden vor dem für kommenden Monat geplanten Kongress der kommunistischen Regierungspartei inszenieren könnte.

