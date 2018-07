Istanbul (AFP) Die türkischen Behörden sind am Montag erneut massiv gegen Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgegangen. Rund hundert Menschen seien bei Razzien in Istanbul und acht Provinzen des Landes in Gewahrsam genommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Weitere Festnahmen könnten folgen. Insgesamt seien Haftbefehle gegen 140 Verdächtige wegen "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung" und "Finanzierung des Terrorismus" ausgestellt worden.

