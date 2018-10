Washington (AFP) Ein aus dem Irak stammender Student hat nach Medienberichten in Los Angeles ein Flugzeug vor dem Abflug verlassen müssen, bloß weil er in arabischer Sprache telefoniert hatte. Der 26-jährige wurde nach eigener Schilderung danach von Polizisten durchsucht und befragt, wie US-Zeitungen am Montag berichteten. Da sie nichts Verdächtiges feststellten, konnte er wieder gehen, verpasste aber seinen Flug mit Southwest Airlines.

