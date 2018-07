Bagdad (AFP) US-Außenminister Ashton Carter ist am Montag zu Gesprächen über den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Bagdad eingetroffen. In der irakischen Hauptstadt will Carter sich insbesondere mit Ministerpräsident Haidar al-Abadi und Verteidigungsminister Chaled al-Obaidi treffen, um über eine verstärkte Unterstützung der US-Streitkräfte für die Offensive zur Rückeroberung der Großstadt Mossul zu sprechen. Der Besuch war nicht vorher angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.