Los Angeles (SID) - Jamal Crawford von den Los Angeles Clippers ist als erster Spieler zum dritten Mal zum "besten sechsten Mann" der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewählt worden. Der 36 Jahre alte Shooting Guard sicherte sich bei der Wahl des besten Ersatzspielers durch Fachjournalisten mit 341 Punkten den Sieg vor Andre Iguodala von Titelverteidiger Golden State Warriors (288) und Enes Kanter (Oklahoma City Thunder, 182). Nationalspieler Dennis Schröder (Atlanta Hawks) belegte den neunten Rang (17 Punkte).

Crawford hatte die prestigeträchtige Auszeichnung bereits 2010 und 2014 erhalten. In der regulären Saison war er mit 14,2 Punkten im Schnitt viertbester Schütze seines Teams, das derzeit in den Play-offs gegen die Portland Trail Blazers um den Einzug in die Runde der besten Acht kämpft. Der frühere deutsche NBA-Star Detlef Schrempf war 1991 und 1992 zum besten Bankspieler gewählt worden.