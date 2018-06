Santiago de Chile (AFP) Erstmals seit Jahrzehnten ist in Chile die Mückenart entdeckt worden, die das besonders für Schwangere gefährliche Zika-Virus überträgt. Gesundheitsministerin Carmen Castillo teilte am Montag mit, eine Ägyptische Tigermücke (Aedes aegypti) sei in der Stadt Arica im Norden des Landes entdeckt worden. Nun müssten besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

