Karlsruhe (AFP) Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der rechtsterroristischen Vereinigung Gruppe Freital hat die Bundesanwaltschaft am Dienstag von Spezialeinheiten der Bundespolizei vier Männer und eine Frau festnehmen lassen. Außerdem wurden am Morgen mehrere Wohnungen und weitere Räumlichkeiten in Sachsen durchsucht, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Drei weitere mutmaßliche Mitglieder Gruppe sitzen demnach bereits in Untersuchungshaft.

