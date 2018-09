Kuala Lumpur (AFP) Die in Verruf geratene asiatische Fluggesellschaft Malaysia Airlines muss sich einen neuen Chef suchen. Der Deutsche Christoph Müller werde seinen Posten im September aus persönlichen Gründen abgeben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Er bleibe aber Mitglied des Verwaltungsrats und werde in dieser Funktion den Umbau der Airline begleiten.

