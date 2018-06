Karlsruhe (AFP) Schlag gegen die rechtsextreme Szene in Sachsen: Spezialeinheiten der Bundespolizei haben am Dienstag fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe Freital festgenommen, der drei Sprengstoffanschläge zugerechnet werden. Zudem durchsuchte ein Großaufgebot von Polizisten mehrere Wohnungen in Sachsen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe weiter mitteilte. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zeigte sich überzeugt, der Zugriff habe weitere mögliche Anschläge der Gruppe verhindert.

