Düsseldorf (AFP) Der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, hat scharfe Kritik am Vorstoß der AfD-Führung geäußert, der Islam sei mit dem Grundgesetz unvereinbar. "Den Islam als 'Ideologie' zu diffamieren, ist übergriffig", sagte Schneider der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Pauschalurteile über den Islam schädigten "das Klima und das Zusammenleben in unserem Land", sagte Schneider.

