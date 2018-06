Mannheim (AFP) Die überraschend guten Zahlen aus China vergangene Woche haben die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten hierzulande aufgehellt. Der vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelte ZEW-Index stieg im April zum zweiten Mal in Folge, und zwar um 6,9 Punkte auf 11,2 Punkte, wie das Institut am Dienstag mitteilte. In China hatten Industrieproduktion, Exporte, Kreditvergabe und Einzelhandelsumsatz im März stark zugelegt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist ein wichtiger Handelspartner für Deutschland.

