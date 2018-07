Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich beunruhigt über die Festsetzung eines ARD-Journalisten in der Türkei gezeigt. "Wir verfolgen das und sehen das mit gewisser Sorge", sagte Merkel am Dienstag in Berlin. "Wir haben uns um den Sachverhalt sofort gekümmert." Vor allem das Auswärtige Amt stehe mit den zuständigen türkischen Stellen in Kontakt, um die "Arbeitsfähigkeit" des Journalisten wieder herzustellen.

