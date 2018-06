Berlin (AFP) Der frühere Bundesarbeitsminister Walter Riester hat die heutige Amtsinhaberin Andrea Nahles (beide SPD) wegen ihrer Zweifel an der nach ihm benannten Rente kritisiert. "Was ich aus Bayern noch als Populismus abtun kann, ist aus dem Mund der Arbeitsministerin sachlich schlicht falsch", sagte Riester der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Dienstag.

