Stuttgart (AFP) Türkische Sicherheitskräfte haben den ARD-Korrespondenten Volker Schwenck bei der Einreise am Flughafen Istanbul festgesetzt. Gründe für die Festsetzung seien dem Fernsehreporter zunächst nicht genannt worden, teilte sein Sender, der Südwestrundfunk (SWR), am Dienstag in Stuttgart mit. Ihm sei lediglich mitgeteilt worden, dass es einen Vermerk zu seinem Namen gebe. Schwenck sei in einen Abschieberaum des Flughafens gebracht worden.

