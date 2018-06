Philadelphia (SID) - Die Washington Capitals stehen in der Eishockey-Profiliga NHL kurz vor dem Einzug ins Play-off-Viertelfinale. Der Hauptrundensieger gewann bei den Philadelphia Flyers 6:1 und führt in der best-of-seven-Serie 3:0. Der deutsche Torhüter Philipp Grubauer musste wie schon in den ersten beiden Duellen Braden Holtby den Vortritt lassen, der 25 von 26 Schüssen abwehrte. Am Mittwoch hat Washington erneut in Philadelphia den ersten Matchball.

Nachdem die Flyers durch Michael Raffl gleich in der ersten Minute in Führung gegangen waren, drehten die Capitals auf. Zwei Treffer für Washington erzielte Alexander Owetschkin (29./55.), insgesamt fünfmal waren die Gäste im Powerplay erfolgreich - ein Play-off-Bestwert für die Capitals.

Derweil schafften die Minnesota Wild in der Serie gegen West-Hauptrundensieger Dallas Stars mit einem 5:3-Heimsieg den Anschluss zum 1:2. Im Kalifornien-Duell mit den San Jose Sharks verkürzten die Los Angeles Kings mit einem 2:1-Auswärtssieg nach Verlängerung auf 1:2.