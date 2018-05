Paris (AFP) Frankreich will sich mit einer engeren Zusammenarbeit seiner Polizei-Spezialeinheiten und ihrer besseren Verteilung im ganzen Land effektiver vor drohenden Anschlägen schützen. Die Eliteeinheiten müssten bei Anschlägen "unverzüglich eingreifen" können, sagte Innenminister Bernard Cazeneuve am Dienstag bei der Vorstellung einer neuen nationalen Einsatzstrategie für die Spezialkräfte. So sollen sieben neue Standorte für Eliteeinheiten in Frankreich eingerichtet und das Personal aufgestockt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.