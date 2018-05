Wien (SID) - Der Ex-Schalker Christian Fuchs glaubt trotz des jüngsten Ausrutschers seines Klubs Leicester City weiter fest an den Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft. In der Kronen Zeitung erklärte der Österreicher angesichts Leicesters 2:2-Remis gegen West Ham United und dem 4:0 von Verfolger Tottenham Hotspur über Stoke City: "Okay, es ist für uns nicht optimal gelaufen, aber es gibt noch einen Vorsprung, bei dem man nicht in Panik ausbrechen muss."

Vier Spieltage vor dem Saisonende liegt Leicester City mit dem frühern deutschen Nationalspielr Robert Huth als Spitzenreiter fünf Punkte vor Tottenham. Siegen Fuchs und Co. am Sonntag über Swansea, ist Leicester zumindest der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Fuchs: "Dann spielen wir fix in der Champions League, davon hab ich vor Saisonbeginn auch kein Wort gehört"