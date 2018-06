München (dpa) - Der FC Bayern München und Werder Bremen spielen heute um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Der deutsche Fußball-Rekordmeister geht als klarer Favorit in das Halbfinale in der Münchner Arena. Die Bayern sind mit 17 Erfolgen deutscher Rekordpokalsieger. Im Endspiel standen sie bislang 20 Mal. Die Bremer konnten den Pokal bislang sechsmal gewinnen. Für sie wäre es die elfte Finalteilnahme. Das Endspiel findet am 21. Mai in Berlin statt. Das zweite Halbfinale bestreiten morgen Hertha BSC und Borussia Dortmund.

