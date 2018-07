Frankfurt/Main (SID) - Abwehrchef Carlos Zambrano vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt fordert für das Punktspiel am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 (17.30 Uhr/Sky) um jeden Preis einen Sieg ein. "Das ist fast schon unsere letzte Chance. Wir müssen jetzt gewinnen. Die Lage ist schwierig, aber das Wichtigste für uns ist, in der Bundesliga zu bleiben", sagte der Peruaner in der Sendung "Heimspiel!" des Hessischen Rundfunks.

Wann der 26-Jährige selbst wieder eingreifen kann, ist derzeit offen. Zambrano laboriert an einer Oberschenkelverletzung. "Ich habe ein MRT machen lassen, und die Ergebnisse waren nicht so berauschend", sagte er: "Es ist schwierig, wenn du nichts machen kannst und zuschauen musst. Das ist schon hart."

Definitiv gegen Mainz fehlen wird Außenverteidiger Timothy Chandler. Der US-Nationalspieler muss wegen muskulärer Probleme im rechten Oberschenkel pausieren.

In der Tabelle belegen die Hessen mit vier Punkten Rückstand zum Relegationsrang nur den 17. Platz. Nach dem Spiel gegen Mainz stehen noch die Partien bei Darmstadt 98, gegen Borussia Dortmund und bei Werder Bremen an.