Kopenhagen (SID) - Der dänische Fußball-Profi Bashkim Kadrii vom Erstligisten FC Kopenhagen hat einen eigenen Fan K.o. geschossen - das ist ihm in seiner Karriere bereits zum zweiten Mal passiert. Der Stürmer verfehlte im Kopenhagener Liga-Derby gegen Bröndby IF (2:0) mit einem Fernschuss das Ziel, erwischte stattdessen eine junge Dame, die zur eingefleischten Fanszene seines Klubs zählt.

Der Zeitung Ekstrabladet verriet er: "Bereits vor zwei, drei Jahren habe ich in Odense einen Fan direkt am Kopf erwischt. Ich sollte wohl mal besser das Tor treffen." Als "Trostpflaster" für die junge Dame rückte Kadrii ein von ihm handsigniertes Trikot des FC Kopenhagen heraus und sandte via Twitter beste Genesungswünsche.