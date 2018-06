Berlin (dpa) - Fast jeder Dritte in Deutschland hat nach eigenen Angaben in den letzten zwei Jahren Diskriminierung erlebt - besonders häufig wegen des Alters oder des Geschlechts. Das geht aus einer wissenschaftlichen Erhebung hervor, die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vorgestellt wurde. Demnach gaben 31,4 Prozent an, diskriminiert worden zu sein. Verbreitet ist dies vor allem bei der Arbeit: Knapp die Hälfte der Befragten, die von Benachteiligung berichteten, hatten sie im Job erlebt.

