Jerusalem (AFP) Wegen eines tödlichen Messerangriffs auf der Homosexuellen-Parade in Jerusalem ist ein ultraorthodoxer Jude schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Jerusalem sprach den 40-jährigen Jischai Schlissel am Dienstag wegen Mordes sowie wegen sechsfachen versuchten Mordes schuldig. Ein 16-jähriges Mädchen war nach dem Messerangriff vom Juli 2015 gestorben. Das Gericht machte die Polizei mitverantwortlich dafür, dass der Angreifer zu der Parade vordringen konnte.

