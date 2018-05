Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Doris Roberts, die durch die Familienkomödie "Alle lieben Raymond" bekannt wurde, ist tot. Wie das Promiblatt "People" unter Berufung auf Roberts' Sohn Michael Cannata berichtete, starb die Schauspielerin Sonntagnacht in Los Angeles im Schlaf. Sie wurde 90 Jahre alt.

Die fünffache Emmy-Preisträgerin trat in ihrer langen Karriere am Broadway auf, spielte in vielen TV-Serien und in Filmen wie "Schöne Bescherung" und "Mrs. Miracle - Ein zauberhaftes Kindermädchen" mit. Doch bekannt war sie vor allem in der Rolle der nervigen Schwiegermutter in der langjährigen Sitcom "Alle lieben Raymond" über die chaotische Familie des Sportjournalisten Ray Barone (Ray Romano).

Roberts habe eine unglaubliche Energie und Lebensfreude gehabt, sagte Romano (58) der Zeitschrift "People". "Ich werde sie sehr vermissen". Schauspielerin Patricia Heaton (58), die in "Alle lieben Raymond" Roberts' ungeliebte Schwiegertochter spielte, trauerte auf Twitter um ihre Kollegin. "Roberts war ein absoluter Profi, von dem ich so viel gelernt habe".

