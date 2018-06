Valletta (AFP) Ein in Zusammenhang mit den Enthüllungen der Panama Papers gestellter Misstrauensantrag gegen die Regierung in Malta ist im Parlament gescheitert. Nach 13-stündiger Debatte sprachen am Montag 38 Abgeordnete der Regierung von Ministerpräsident Joseph Muscat ihr Vertrauen aus, 31 taten dies nicht. Muscat begrüßte die Mehrheitsentscheidung. "Sie gibt uns Energie, um weiter hart zu arbeiten und Resultate zu erzielen", teilte er über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

