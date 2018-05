SC Freiburg schafft Remis in Braunschweig in letzter Sekunde

Braunschweig (dpa) - Mit einem späten Tor von Marc-Oliver Kempf ist der SC Freiburg dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen Schritt näher gekommen. Der Absteiger der Vorsaison holte am Montagabend mit dem glücklichen 2:2 bei Eintracht Braunschweig einen wichtigen Punkt und hat nun als Tabellenführer der 2. Bundesliga einen Zähler mehr als Verfolger RB Leipzig und sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Tore für die Braunschweiger schossen Gerrit Holtmann und Ken Reichel. Für Freiburg trafen Nils Petersen und Kempf per Kopf in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Bundesliga-Lizenz: Einige Fußball-Clubs müssen Bedingungen erfüllen

Frankfurt (dpa) - Um die Lizenz für die erste oder zweite Fußball-Bundesliga zu erhalten, müssen einige Clubs bis Ende Mai noch bestimmte Bedingungen erfüllen. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montagabend mit. Konkrete Angaben zu den betroffenen Vereinen machte die DFL nicht. Allerdings sei keinem Bewerber die Spielberechtigung verweigert worden. Für die 36 Lizenzen der beiden Profiligen haben sich nach DFL-Angaben 42 Vereine und Kapitalgesellschaften beworben.

Nationalspieler Bellarabi will "definitiv" bei Bayer 04 bleiben

Leverkusen (dpa) - Fußball-Nationalspieler Karim Bellarabi will auch in der kommenden Bundesliga-Saison bei Bayer Leverkusen bleiben. "Ich habe totales Vertrauen in unseren Trainer Roger Schmidt, gemeinsam mit ihm und der Mannschaft möchte ich den nächsten Schritt machen", sagte er in einem auf der Vereinshomepage am Montag veröffentlichten Interview. "Deshalb werde ich definitiv auch in der nächsten Saison für Bayer 04 spielen." Der Vertrag des 26 Jahre alten offensiven Mittelfeldspielers läuft noch bis 2020. Bellarabi bestätigte aber, dass er Angebote aus dem Ausland hatte.

Erstrunden-Aus für Lisicki beim Tennis-Turnier in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Sabine Lisicki ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Berlinerin verlor am Montagabend gegen Timea Babos aus Ungarn mit 6:7, 3:6 und setzte ihre sportliche Talfahrt damit fort. Lisicki ist die erste von acht im Hauptfeld stehenden deutschen Spielerinnen, für die die mit 759 000 Dollar dotierte Sandplatz-Veranstaltung bereits zu Ende ist. Anna-Lena Friedsam schaffte dagegen den Sprung in Runde zwei.

Zverev gewinnt in Barcelona gegen Struff

Barcelona (dpa) - Alexander Zverev hat das Erstrunden-Duell mit Jan-Lennard Struff beim Tennis-Turnier in Barcelona für sich entschieden. Der Weltranglisten-51. aus Hamburg gewann am Montag gegen den Qualifikanten aus Warstein mit 6:4, 6:3. Zverev, der am Mittwoch 19 Jahre alt wird, bekommt es nun im Kampf um den Achtelfinaleinzug mit dem Brasilianer Thomaz Bellucci zu tun. Neben Zverev steht auch Philipp Kohlschreiber in der zweiten Runde. Der Augsburger profitierte zum Auftakt von einem Freilos. Die Sandplatz-Veranstaltung ist mit 2,43 Millionen Euro dotiert.

Tottenham verkürzt Rückstand auf Leicester: 4:0 bei Stoke City

Stoke-on-Trent (dpa) - Tottenham Hotspur hat im Titelrennen in der englischen Fußball-Premier League den Rückstand auf Spitzenreiter Leicester City verkürzt. Der Club aus London kam am Montagabend zum Abschluss des 34. Spieltages bei Stoke City zu einem 4:0. Nach dem Erfolg beträgt der Rückstand des Tabellenzweiten auf Leicester nur noch fünf Punkte. Harry Kane und Dele Alli trafen jeweils zweimal. Leicester war am Sonntag nicht über ein 2:2 gegen West Ham hinausgekommen und hatte wichtige Punkte eingebüßt.

Äthiopische Athleten dominieren 120. Boston-Marathon

Boston (dpa) - Beim Boston Marathon haben die äthiopischen Langstrecken-Asse erstmals in der 120-jährigen Geschichte der Veranstaltung einen Doppelerfolg gefeiert. Berhanu Lemi setzte sich am Montag bei strahlendem Sonnenschein nach 2:12:45 Stunden durch. Bei den Frauen überquerte Atsede Baysa nach 2:29:18 Stunden als Erste die gelb-blaue-Ziellinie auf der Boylston Street. Die 29-Jährige trug sich als vierte Äthiopierin in die Siegerliste ein.