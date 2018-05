BVB in Bestbesetzung gegen Hertha - Tuchel: "Wollen ins Finale"

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund kann das Halbfinale im DFB-Pokal am Mittwoch bei Hertha BSC (20.30 Uhr/ARD/Sky) in Bestbesetzung bestreiten. Bis auf den an einer Thrombose erkrankten Neven Subotic stehen alle Profis zur Verfügung. Auch der Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang, der das Training am Montag wegen einer Fußblessur abgebrochen hatte, ist nach Aussage von Thomas Tuchel nicht gefährdet. "Ich denke, dass das Mittwoch keine Rolle mehr spielt", sagte der BVB-Trainer am Dienstag kurz vor dem Abflug des Teams nach Berlin.

Acht Wochen vor EM-Start: Löw mit "ein bisschen Sorgen"

Berlin (dpa) - Knapp acht Wochen vor dem EM-Start sieht Joachim Löw die anhaltende Verletzungsmisere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Besorgnis. Trotzdem bleibt der Bundestrainer für die Titelmission im Sommer optimistisch. "Im Moment sind die Nachrichten, die ich bekomme, nicht unbedingt erfreulich. Bastian Schweinsteiger, Julian Draxler, Emre Can, Jérome Boateng, Bennie Höwedes - das sind schon fünf Spieler, die eine wichtige Rolle spielen können bei der EM", zählte Löw bei der Vergabe der Laureus Awards in Berlin dem Sender Sky die Spieler auf, die derzeit ausfallen.

Nowitzki schafft mit Dallas Überraschung und gewinnt in Oklahoma

Oklahoma City (dpa) - Dirk Nowitzki ist mit den Dallas Mavericks in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA eine große Überraschung gelungen. Am Montag (Ortszeit) gewannen die Texaner das zweite Spiel bei den Oklahoma City Thunder 85:84 und konnten somit in der Best of seven-Serie zum 1:1 ausgleichen. Zwei Tage nach der 70:108-Blamage zeigten sich die Mavericks in der Defensive stark verbessert. Zudem profitierten die Gäste von der schwachen Wurfquote der Thunder-Stars Kevin Durant und Russell Westbrook. Bei trafen zusammen nur 15 ihrer 55 Versuche und erzielten so für ihre Verhältnisse bescheidene 40 Zähler.

1860 München trennt sich von Trainer Möhlmann - Bierofka übernimmt

München (dpa) - Der TSV 1860 München hat sich von Trainer Benno Möhlmann getrennt und den bisherigen U21-Coach Daniel Bierofka als Nachfolger berufen. Dies teilte der abstiegsgefährdete Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Die "Löwen" zogen damit vier Spiele vor Saisonende die Konsequenzen aus der enttäuschenden sportlichen Entwicklung. Möhlmann hatte den Krisenverein erst vor 196 Tagen von Torsten Fröhling übernommen, in 19 Zweitligaspielen holte er aber nur fünf Siege. Bierofka, der noch keine Fußballlehrerlizenz besitzt, wird von Torwartcoach Kurt Kowarz unterstützt. Sie sollen den Tabellenvorletzten vor dem Abstieg retten.

Ex-DFB-Präsident Zwanziger gewinnt Prozess gegen Katar

Düsseldorf (dpa) - Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger hat im Rechtsstreit mit dem Fußballverband von Katar einen Sieg errungen. Das teilte das Düsseldorfer Landgericht mit. Zwanziger hatte Katar als "Krebsgeschwür des Weltfußballs" bezeichnet und sich damit den Zorn der Scheichs des Wüstenemirats zugezogen. Die Klage des Fußballverbands von Katar wurde am Dienstag zurückgewiesen. Dagegen will der Verband des WM-Landes von 2022 Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen.

Bayer Leverkusen verlängert Vertrag mit Kießling bis 2018

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den 2017 auslaufenden Vertrag mit Stefan Kießling vorzeitig um ein Jahr verlängert. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, habe man sich mit dem 32 Jahre alten Stürmer zudem auf eine weitere Zusammenarbeit nach der aktiven Spielerkarriere geeinigt.

Dritter NHL-Sieg gegen Flyers: Washington auf Viertelfinalkurs

Philadelphia (dpa) - Titelfavorit Washington Capitals liegt nach dem dritten Playoff-Sieg gegen die Philadelphia Flyers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL klar auf Viertelfinalkurs. Zum 6:1-Auswärtssieg mit fünf Powerplay-Toren steuerte Superstar Alexander Owetschkin am Montagabend (Ortszeit) zwei Treffer bei. Torhüter Philipp Grubauer kam bei den Capitals, die in der Best-of-seven-Serie nun mit 3:0 führen, erneut nicht zum Einsatz.

Vier Medaillen für Deutsche Turner in den Einzelfinals von Rio

Rio de Janeiro (dpa) - Die deutschen Turner haben am Montag in den Einzelfinals beim vorolympischen Testevent in Rio de Janeiro insgesamt vier Medaillen erturnt. Bei den Frauen landeten die Stuttgarterin Elisabeth Seitz in der Entscheidung am Stufenbarren mit 15,133 Punkten vor der Chemnitzerin Sophie Scheder (15,033) einen deutschen Doppelsieg. Die Karlsruherin Leah Grießer belegte in der abschließenden Entscheidung am Boden mit 13,566 Punkten Platz drei. Im Finale am Reck erturnte sich der Andreas Bretschneider Silber.