Rosenheim (dpa) - Polizisten haben in einer völlig heruntergekommenen Wohnung in Rosenheim eine verwahrloste junge Frau befreit, die dort mutmaßlich seit Jahren eingesperrt war. Dabei handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um die geistig behinderte 26-jährige Tochter der Wohnungsmieterin. Die hatte sich am Vormittag im Treppenhaus aus dem zweiten Stock in die Tiefe gestürzt, als der Gerichtsvollzieher bei ihr klingelte. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

