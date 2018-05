Lausanne (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach glaubt trotz der wirtschaftlichen und politischen Krise in Brasilien an erfolgreiche Olympische Spiele in Rio. "Wir wissen, dass die aktuelle Situation eine Herausforderung für die letzten Vorbereitungen bedeutet. Aber ich bin weiter überzeugt, dass die Spiele wahrhaft spektakulär werden", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag beim SportAccord-Kongress in Lausanne/Schweiz.

"Die Olympischen Spiele genießen die starke Unterstützung der Menschen in Brasilien. Zudem können die Organisatoren auf die Solidarität der olympischen Familie und der Sportwelt zählen", sagte Bach. Am Wochenende hatte das brasilianische Parlament den Weg für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Staatspräsidentin Dilma Rousseff frei gemacht.

Rousseff betonte am Dienstag ebenfalls, die Vorbereitungen liefen weiterhin nach Plan. "Wir liegen sogar etwas vor dem Zeitplan, wir sind weiter als gedacht", sagte Rousseff in Brasilia. Geplant ist bislang, dass Rousseff am 5. August die Spiele eröffnet.