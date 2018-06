Bielefeld (dpa) - Eine 16-Jährige muss sich nach einer tödlichen Messerattacke in ihrem Elternhaus ab heute vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Sie soll im November 2015 in Vlotho in Ostwestfalen versucht haben, ihre schlafende Mutter zu töten. Der Stiefvater wollte die Frau schützen, wurde dabei vom Messer getroffen und starb. Die Staatsanwaltschaft wirft der Jugendlichen Mord und versuchten Mord vor. Sie soll bei der Bluttat auch auf die flüchtende Mutter eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben.

