Magdeburg (dpa) - Die bundesweit erste schwarz-rot-grüne Koalition in Sachsen-Anhalt steht. Die Parteispitzen einigten sich endgültig auf den Koalitionsvertrag und die Ressortverteilung. Das teilten die Parteichefs mit. Am Freitag und Samstag müssen jetzt nur noch Parteitage grünes Licht geben. Am kommenden Montag könnte dann Regierungschef Reiner Haseloff für weitere fünf Jahre an die Spitze des Landes gewählt werden.

