Rio de Janeiro (SID) - Trampolinturnerin Leonie Adam aus Stuttgart hat im letzten Moment das Ticket für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gelöst. Die deutsche Meisterin landete beim Testwettkampf in Rio nach dem Vorkampf auf dem neunten Rang. Da die 23-Jährige die fünftbeste Platzierung einer Sportlerin aus einer nicht bereits qualifizierten Nation belegte, reichte der Platz für die Olympia-Qualifikation.

Adam ist bei den Sommerspielen im August der einzige deutsche Vertreter im Trampolinturnen. Die deutschen Männer mussten bereits im vergangenen Jahr nach ihrem schwachen Abschneiden bei den Weltmeisterschaften im dänischen Odense alle Hoffnungen auf einen Start in Brasilien fahren lassen. Adam hingegen hatte bei den Welttitelkämpfen das Halbfinale erreicht und sich damit eine Startberechtigung für den olympischen Testwettbewerb in Rio erkämpft.

Der Sieg ging an Weltmeisterin Li Dan, die sich vor ihrer chinesischen Teamkollegin Liu Lingling sowie Tatjana Pjatrenja aus Weißrussland durchsetzte.

Insbesondere bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen hatten die Athleten des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hervorragend abgeschnitten. Die Bad Kreuznacherin Anna Dononadze wurde in der griechischen Hauptstadt Olympiasiegerin, Ex-Weltmeister Henrik Stehlik aus Salzgitter gewann die Bronzemedaille.

Erneut gab es in der Olympiastadt in der Wettkampfhalle technische Schwierigkeiten. Diesmal musste der Wettkampf wegen Beleuchtungsproblemen für eine Viertelstunde unterbrochen werden. An den Vortagen hatten ein streunender Hund, eine herabstürzende Werbetafel sowie ein Stromausfall für Komplikationen gesorgt.

Nach einem Ruhetag am Mittwoch gehen die olympischen Qualifikationswettkämpfe im Turnen am Donnerstag mit der Einzel-Konkurrenz in der Rhythmischen Sportgymnastik weiter. Für den DTB starten die Schmidenerin Jana Berezko-Marggrander sowie Laura Jung aus St. Wendel. Am Freitag geht auch die DTB-Gruppe auf die Wettkampffläche, wenn in dieser Disziplin die letzten Olympia-Tickets vergeben werden.