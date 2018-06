Berlin (dpa) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben in Bayern, Ostsachsen und Baden-Württemberg Warnstreiks begonnen. In Bayern rief die Gewerkschaft Verdi rund 5000 Mitarbeiter in mehr als 50 Städten zur Beteiligung auf. Mit Einschränkungen war dort den Angaben zufolge unter anderem in Kitas zu rechnen. Im baden-württembergischen Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden stand laut Verdi der Nahverkehr weitestgehend still. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde eine Erhöhung der Einkommen um sechs Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.